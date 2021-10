Coronamaatregelen in gevangenis van Hasselt sterk versoepeld

De vaccinatiegraad is dan ook hoog in de gevangenis van Hasselt: maar liefst 83% van alle gevangenen is gevaccineerd. "De maatregelen zijn zeer sterk versoepeld en bijna volledig in afbouw", zegt Dauwe. "Het grootste accent ligt nu op de vaccinatie. Bij alle mensen die nieuw in de gevangenis komen, kijkt de medische dienst na of ze gevaccineerd zijn. En als dat niet zo is, proberen we de mensen ervan te overtuigen om zich in de gevangenis te laten vaccineren."