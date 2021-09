Jurylid Gordon schopt keet in "K2 zoekt K3", mediaprofessor: "Bewuste keuze voor tegenpolen die vuurwerk opleveren"

Gordon is dus geen onbeschreven blad. Zijn commentaar bij "K2 zoekt K3" zet hem nu ook in Vlaanderen "op de kaart". Wisten VTM en Studio 100 waar ze aan begonnen met Gordon? "Ja", zegt Sofie Van Bauwel, professor Mediastudies aan de UGent. "Ik denk wel dat dat een bewuste keuze is geweest, maar of dat de juiste keuze is geweest... ."



Van Bauwel schetst de strategie bij programmamakers, zeker die van realityprogramma's of van shows, om antagonisten of tegenpolen (in dit geval Ingeborg, red.) uit te spelen. "Ze geven vuurwerk", aldus Van Bauwel. "Een extra laagje is hier dat een Nederlander is neergezet. Een Nederlander die zich straffere uitspraken kan permitteren. Sowieso is Gordon een man die heel outspoken is, ook al in andere programma's."