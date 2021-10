Vaccinatiecentrum Nekkerhal verhuist naar voormalig ziekenhuis aan de Zwartzustersvest in Mechelen

Vanaf 11 oktober kunnen de 65-plussers uit de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne hun derde prik gaan halen in de leegstaande ziekenhuiscampus aan de Zwartzustervest. Eind deze week sluit het vaccinatiecentrum Nekkerhal namelijk de deuren. "We zijn in Nekkerhal aan onze laatste twee dagen bezig, want vanaf 1 oktober gaan hier terug evenementen door. Gelukkig maar", vertelt Jan Simons van eerstelijnszone Mechelen-Katelijne.

"We hebben gezorgd voor een alternatief op de Zwartzustersvest. Daar is een leegstaande ziekenhuiscampus, in Mechelen bekend als het Gasthuis, waar we vier vaccinatielijnen zullen inrichten. Dat zijn er half zoveel als in de Nekkerhal. In totaal zullen zo'n 17.000 65-plussers uitgenodigd worden voor een derde boosterprik. Bovendien zijn de vrijwilligers heel blij dat ze terug mogen komen. In tegenstelling tot andere centra waar het moeilijk was om personeel te vinden, vechten ze hier bijna om te mogen komen werken", aldus Simons.