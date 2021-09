Gooien we muziek van R. Kelly geheel overboord? En kan je de zanger, als je dat wil, mijden op streamingdiensten?  

Het is dan ook onbegonnen werk om alle songs en artiesten met een "louche achtergrond" blijvend te kaderen op de radio. Want wat met Bob Dylan die afgelopen zomer nog beschuldigd werd (niet veroordeeld!) van seksueel misbruik van een minderjarige in 1965? Ook rapicoon 2Pac zat een lange gevangenisstraf uit voor seksuele aanranding. En was de relatie van de 24-jarige Elvis Presley met een 14-jarige Priscilla wel helemaal koosjer? Men zou dus al te veel relevante en fantastische muziek moeten beginnen skippen of duiden. Al zal "I believe I can fly" of "The world's greatest" nooit meer in alle onschuld kunnen weerklinken. U kan het clipje hieronder trouwens, indien gewenst, ook overslaan .