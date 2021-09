Hoelang blijven wielernamen op parcours WK staan?

In Leuven en in de Druivenstreek is tot vlak voor het WK wielrennen nog druk gekalkt en geverfd. Iedereen wou de naam van zijn of haar wielerheld of een boodschap kwijt op het parcours. Maar hoelang blijven die namen staan? De stad Leuven gaat de boodschappen die er over enkele weken nog staan, verwijderen met een stoommachine. Maar op korte termijn mag alles nog blijven als herinnering aan het WK.