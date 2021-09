Huisartsen willen ziektebriefjes voor korte duur weg: terecht? Kan dat zomaar? En wat is dan het alternatief?

Godderis zegt met andere woorden, net als de artsen: afschaffen die handel. Want los van de administratieve last voor de arts is het vaak ook moeilijk beoordeelbaar of een ziektebriefje echt nodig is. "Er bestaat weinig wetenschap over hoe je dat dan moet voorschrijven en voor hoelang. Vergelijk het met een geneesmiddel: een ziektebriefje is een krachtig geneesmiddel, maar net zoals andere geneesmiddelen heeft het belangrijke neveneffecten bij langdurig en frequent gebruik. Het verschil is: geneesmiddelen zijn vaak tientallen jaren getest, maar ziektebriefjes hebben we ingevoerd zonder veel onderzoek naar de werking of nevenwerkingen."