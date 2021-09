Drie op de vier gemeenten zijn "arm aan huisartsen", maar hoe problematisch is dat? En zijn er oplossingen?

Kan het samengaan van huisartsen in praktijken dan helpen? "Ja", denkt Devroey. "Het maakt de job van huisarts ook aantrekkelijker als je je niet moet focussen op administratie." Ook Zorg en Gezondheid heeft dat begrepen. "Vroeger werkten we met een vestigingspremie. Huisartsen kregen een financiële tegemoetkoming als ze zich vestigden in huisartsarme regio's. Maar het systeem bleek weinig effectief", aldus Ria Vandenreyt. "Maar nu gaan we inzetten op multidisciplinaire praktijkvorming. Dat wil zeggen dat we een financiële tegemoetkoming gaan voorzien voor huisartsen die assistentie zoeken of samengaan in praktijken. Het systeem gaat in vanaf 2022."