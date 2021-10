In Kortrijk brengen metingen luchtkwaliteit en geluidsoverlast in kaart

In totaal brengen 33 meetlocaties voor lucht en 38 meetlocaties voor geluid, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast op grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem in kaart. "Het is uitzonderlijk dat zowel de lucht als het geluid worden gemeten", zegt Bert Herrewyn (Vooruit), Kortrijks schepen van Leefmilieu. "We zien dat het thema heel hard leeft, mensen zijn bezorgd en terecht want we ademen deze lucht elke dag in", vertelt Herrewyn. "Tijdens inspraakrondes hebben de omwonenden alsook de lokale besturen hun grote bezorgdheid over de luchtkwaliteit en de geluidshinder geuit."

"Het inititief gaat uit van lokale besturen en is in samenwerking met het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij en kadert in het grote K-R8-project. K-R8 wil de levenskwaliteit van de inwoners die rond de E17 wonen verbeteren", aldus Herrewyn.

Concreet wordt een jaar lang de luchtkwaliteit gemeten om een beeld te vormen van de actuele situatie in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem). Daarmee kunnen ze eventuele knelpunten in kaart brengen. Daarnaast wordt ook voor anderhalve maand, in opdracht van het Departement Omgeving, het verkeerslawaai in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost gemeten.