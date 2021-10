Infrabel zoekt meer dan 100 medewerkers in Oost-Vlaanderen

Infrabel moet net als andere bedrijven inspanningen doen om de 100 vacatures in te vullen, want technische profielen zijn zeer gegeerd. "We zoeken ingenieurs, maar ook elektromechaniciens en werfleiders. Dat er zoveel vacatures zijn in Oost-Vlaanderen komt omdat hier een druk spoornet ligt. Bovendien wordt ook een derde en vierde spoor aangelegd tussen Gent en Brugge en daar zijn ook mensen voor nodig." Een technisch diploma is niet altijd vereist. Infrabel geeft zelf ook opleidingen. "Je moet vooral interesse hebben in de spoorwegen."