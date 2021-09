Kattenasiel op boot in Gent kan toestroom katten bijna niet meer aan: "Dat heeft alles met corona te maken"

In Gent ligt er op het water aan de Nieuwe Vaart een boot die als kattenasiel is ingericht: Poezenboot Caprice. Die ligt er al sinds 1996 en vangt zieke en achtergelaten katten op en verzorgt die om ze dan hopelijk te laten adopteren. Maar nu zit de boot overvol. Ellie De Grauwe van de Poezenboot: "We hebben een heel grote toestroom van straatkatten en van katten van adoptanten. De katten zijn allemaal klaar om geadopteerd te worden, we zoeken daarvoor heel veel mensen."