Kinderen uit getroffen Waals gebied genieten van een weekje vakantie op boerderij in Westrozebeke

18 kinderen uit Fraipont bij Luik, dat getroffen is door de watersnood van enkele maanden geleden, komen een weekje logeren op de speelboerderij van 't Ganzengoed in Westrozebeke, bij Staden. "Samen met het team van 't Ganzengoed hebben we een heel plan uitgewerkt en er staat vanalles op het programma", vertelt initatiefneemster Tamara Staelens. "Elke dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd en de overige dagen gaan we op uitstap."

Tamara doet dat niet alleen. Ze krijgt onder andere hulp van een gepensioneerde buschauffeur met de bijnaam "Snorry", die de kinderen ophaalt en terug afzet. Maar ook het team van de speelboerderij springt in waar ze kunnen. "We hebben heel veel steun gekregen. Ook verschillende verenigingen uit de buurt stuurden materiaal zoals slaapzakken, drankflesjes en toiletzakken op om te helpen en ook de kinderen uit de school uit Westrozebeke komen meespelen en helpen."