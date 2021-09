Jumbo start met "kletskassa" in ons land: "Als je toch medewerkers van vlees en bloed hebt, kan je iets extra doen" 

Jumbo wil naar eigen zeggen de eenzaamheid tegengaan die gepaard gaat met de vergrijzing van de maatschappij. "Een kwart van de Belgen is tegenwoordig al een senior en supermarkten willen een sociale ontmoetingsplaats blijven", duidt Neerman. Aan een kletskassa wordt een sociaal momentje gecreëerd, de kassamedewerker kiest er ook voor om net die kassa te bemannen en staat er dus voor open een praatje te slaan.



"Het idee erachter is dat je geen druk of haast voelt die je anders wel bij een (gewone) kassa ervaart", aldus Neerman. "Het vormt een tegengewicht in een steeds meer gedigitaliseerde wereld met zelfscans. Heel wat oudere mensen hebben het misschien moeilijk met die nieuwe technologieën en met digitaal winkelen." Neerman wijst erop dat er zelfs winkels bestaan waar er geen kassa's meer zijn. "Amazon is daarmee gestart in de VS, en in China en Londen zijn er ook kassaloze winkels."