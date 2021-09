Kruispunt van de A12 in Londerzeel wordt heringericht

"De heraanleg van het kruispunt is een goeie zaak", vindt ook Dimitri Robbyns (LWD), schepen van mobiliteit in Londerzeel. "We horen dagelijks in de verkeersinformatie dat er lange files staan. In het verleden zijn er ook veel dodelijke ongevallen gebeurd en er zijn veel jongeren die vanuit Westrode naar de scholen fietsen over die A12. De aanleg van een fietsersbrug zal ook voor hen de situatie veel veiliger maken", besluit schepen Dimitri Robbyns. De werken zullen ten vroegste in het najaar van start gaan.