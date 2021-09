Extra label op verpakking moet voedselverspilling tegengaan: "Veel mensen gooien voedsel weg dat nog perfect eetbaar is"

Uit een onderzoek van de anti-verspillingsapp Too Good To Go blijkt dat 75 procent van de Belgen het verschil niet kent tussen "ten minste houdbaar tot" (THT) en "te gebruiken tot" (TGT). "1 op de 3 mensen gooit voedsel weg omdat het voorbij de houdbaarheidsdatum is, maar heel wat producten zijn nog perfect eetbaar lang na de houdbaarheidsdatum", zegt Franco Prontera van Too Good To Go.

"In België gooien we elk jaar meer dan 3,5 miljoen ton eten in de vuilnisbak en maar liefst tien procent daarvan is te wijten aan de misinterpretatie van de houdbaarheidsdatum."