Leuven gunt textielcontainers alleen nog aan bedrijven met sociaal doel: "Wildgroei moet stoppen"

"De textielcontainers staan her en der verspreid in Leuven. Hun aantal wordt geschat op ongeveer 70. Sommige staan op openbaar domein, andere op privégrond. Er bestaat momenteel geen reglementering of toezicht op het inzamelcircuit. "De containers staan lukraak opgesteld, vaak zonder oog voor de buurt of voor verkeersonveilige situaties", stelt schepen Thomas Van Oppens (Groen). "Het is ook niet altijd duidelijk van wie ze zijn. Met het reglement willen we een einde maken aan die wildgroei."