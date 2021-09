Leuvense en Antwerpse studenten zetten academiejaar in met nachtje stappen: "Extase van vrijheid"

Tijdens de eerste uitgaansnacht was het dan ook meteen raak. In de cafés op en rond de Oude Markt waren er nauwelijks nog plaatsen vrij. "Het is hier erg gezellig, zegt een student. Opnieuw dansen en samen zijn, keinice." Een andere student vertrouwt ons met de glimlach toe dat hij twee maanden geslapen heeft om dit opnieuw te mogen beleven. "Het is een extase van vrijheid", roept een studente. "Gewoon, the feeling to be back! Het dansen voelde zoals ik het nog nooit voelde. Een gevoel van vrijheid."