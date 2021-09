Man in beschuldiging gesteld voor moord op jonge lerares in Londen

De moord op Sabina Nessa gebeurde enkele maanden na de moord op Sarah Everard. De 33-jarige Everard verdween op 3 maart in Zuid-Londen op weg naar huis. Een aantal dagen later werd haar lichaam gevonden in een zak in een bosje in de buurt van Kent, bijna 80 kilometer van de plek waar ze voor het laatst was gezien. De hoofdverdachte, politieagent Wayne Couzens, bekende dat hij Everard ontvoerd, verkracht en vermoord had.

Het Verenigd Koninkrijk reageerde geschokt en verontwaardigd op deze zaak. Er volgde een hevig debat over de veiligheid van vrouwen op publieke plaatsen. Na de moord op Nessa wordt er opnieuw opgeroepen om het geweld tegen vrouwen aan te pakken.