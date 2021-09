Zieke Vlaams Parlementsleden zullen na maand terugvallen op 60% van loon

Eind vorig jaar diende Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi een ziektebriefje in en sindsdien is ze niet meer aanwezig geweest in het Vlaams Parlement. De voormalige Open VLD-politica kwam begin 2021 in opspraak omdat ze verdacht wordt van subsidiefraude. Ze bleef wel zetelen in het Vlaams Parlement en bleef, ondanks haar afwezigheid, haar volledige loon als parlementslid ontvangen. In het statuut van parlementsleden staat namelijk dat zij, ook bij afwezigheid door ziekte, recht blijven hebben op hun volledige wedde.