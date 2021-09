Onzekerheid door Brexit, corona en  ticketverkoop: daarom toeren Britse artiesten dit najaar amper in Europa

Want waar Britse artiesten vroegen zonder visum konden komen werken in Europa, ligt dat nu helemaal anders. Het Verenigd Koninkrijk heeft intussen met 19 van de 27 EU-lidstaten wel al de afspraak dat een visum of een werkvergunning voor een kortstondige tournee voor Britse artiesten niet meer nodig is.



België behoort tot die landen, maar met een groot land als Spanje is zo'n afspraak er bijvoorbeeld nog niet, terwijl dat land in de top 5 staat van EU-landen waar Britse artiesten tijdens een tournee halt houden. Ook het begrip "kortstondig" is volgens de artiesten nog niet duidelijk genoeg. Visa aanvragen kost tijd en geld. Grote acts hebben daar het budget en een entourage voor, beginnende artiesten niet. Artiesten zijn dan ook vragende partij voor een regeling die geldt voor de volledige Europese Unie.