"Te moeilijk", "niet mooi" en "geen wereldtaal": daarom passen deze Waalse leerlingen voor Nederlands op school

"Nederlands is geen mooie taal", "het is te moeilijk" of "het is geen wereldtaal". Dat kregen onze collega's van de jongerenredactie te horen op een school in Tubize, Wallonië. Ze waren er gaan vragen waarom Engels zoveel populairder is geworden dan Nederlands op Waalse scholen. Tegelijk scoren Vlaamse leerlingen steeds minder goed op Frans: "We hebben daar een klein probleem."