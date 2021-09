CD&V heeft nieuwe senator: Maud Vanwalleghem volgt Sabine de Bethune op

"Met Maud kiezen we voor een jong, nieuw en stedelijk profiel, met een mooi palmares buiten de politiek", aldus Coens. "Haar loopbaan straalt een engagement en een ambitie uit die zeer welkom is in de politiek. We wensen haar veel succes!"



Maud Vanwalleghem heeft Brugse roots, maar woont al tien jaar in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Ze studeerde geschiedenis en Arabische studies en werkte onder meer bij de internationale ngo the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) en als adviseur in het Europees Parlement.

In 2015 is ze coördinator en algemeen secretaris geworden van de vrouwenbeweging van CD&V, "Vrouw & Maatschappij". In 2018 werd Vanwalleghem directeur van de Liga voor Mensenrechten. De afgelopen jaren proefde ze ook van het ondernemerschap.

Vanwalleghem wil met haar senaatswerk de lijn van voorgangster Sabine de Bethune verderzetten. Daarbij vormt het fundamenteel respect voor mensenrechten haar kompas, klinkt het bij CD&V. Voorzitter Joachim Coens noemt de nieuwe senator alvast "een nieuw politiek talent".