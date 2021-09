Noël en Monica uit Ieper genieten van diamanten jubileum na dramatische 59e huwelijksverjaardag vorig jaar

"Tijdens de tweede coronagolf bleef Noël maaltijden afhalen bij ons", gaat de restaurantuitbater verder. "En we besteedden speciale aandacht aan haar bord. We zorgden dat er puree was voor Monicsje en dat het vlees fijn genoeg gesneden is, zodat ze zich niet zou verslikken. Tijdens die afhaalmomenten konden we er nog telkens over praten en dat verzachtte de pijn bij iedereen."