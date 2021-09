Belg Bas Smets dingt mee in wedstrijd om omgeving van Notre-Dame opnieuw in te richten

Wat Smets precies van plan is, kan hij nog niet zeggen. “Ik denk dat we met het team de tijd gaan nemen om alles goed te bestuderen om dan met een weldoordacht plan te komen en zeker niet te snel een idee te vormen.”

Smets was gisteren nog ter plaatse en is nog onder de indruk van het plaatsbezoek. “We zijn ook binnen mogen gaan, met zo’n speciale Tsjernobylpakjes aan, tegen de loodvergiftiging. Het is bijna 1.000 jaar geschiedenis die daar in het midden van Parijs staat, het nulpunt van Frankrijk. Het is even bekomen van zoveel emotie om daar te mogen werken.”