Brandweer moet dak van auto openknippen om bestuurder te bevrijden na ongeval op E19

Deze middag is er een ongeval gebeurd op de E19 in Schoten ter hoogte van Kleine Bareel in de richting van Nederland. De bestuurder van een SUV verloor de controle over het stuur terwijl hij op de linkerrijstrook reed. De auto botste daarna tegen de betonnen vangrail aan de rechterkant van de E19. Hoe het komt dat de bestuurder de controle verloor, is nog niet bekend.

De brandweer kon de bestuurder uit het voertuig bevrijden, maar moest daarvoor wel het dak van de auto knippen. De bestuurder is overgebracht naar het ZNA Jan Palfijn in Antwerpen. De aard van de verwondingen zijn nog niet bekend, maar het slachtoffer is buiten levensgevaar.

Door het ongeval waren de rechterrijstrook en de pechstrook versperd. Er staat een file op de E19 en de Antwerpse Ring vanaf Borgerhout.