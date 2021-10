Openbaar vervoer in Brussel zoekt nog 350 nieuwe medewerkers

Het Brussels Openbaar Vervoer is in volle expansie. Er komen jaarlijks nieuwe lijnen bij voor bus, tram of metro. Voor de uitbating daarvan zoekt de MIVB dus personeel. Tegen eind dit jaar wil de MIVB nog 75 bestuurders, 40 technici, 30 multimodale medewerkers en 205 bedienden in dienst nemen.