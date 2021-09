Ex-topscheidsrechter Delferière wou in 2017 geld om Charleroi-trainer Mazzu naar betere club te loodsen

Nieuwe onthullingen in het voetbalschandaal "Operatie Zero": ex-topscheidsrechter Sébastien Delferière wou in 2017 geld om toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu naar een betere club te loodsen. Dat zegt spijtoptant Dejan Veljkovic, volgens bronnen dicht bij het dossier. Delferière werd volgens hem ook onrechtstreeks benaderd door voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck met de vraag zijn club te "beschermen". Lees er alles over bij onze collega's van Sporza.