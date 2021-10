Opnieuw trouwen in het oud-gemeentehuis van Mol? "We gaan de zolderruimte ombouwen voor een unieke trouwbeleving"

Binnenkort kan je opnieuw trouwen in het oude gemeentehuis in Mol, want over twee jaar zou het hele gebouw en ook de zolderruimte gerestaureerd moeten zijn. Het opvallend witte gebouw op de Markt is al meer dan 200 jaar oud, maar is dringend aan renovatie toe. Er zijn plannen voor onder meer een nieuw toeristisch infocentrum en ook een vernieuwde zaal voor huwelijken of recepties op de zolder. "Heel wat Mollenaars hadden me al gevraagd of ze er weer zouden kunnen trouwen", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).