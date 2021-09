Italiaanse toparchitect Stefano Boeri stelt zijn "Palazzo Verde" voor in wijk Nieuw Zuid in Antwerpen

Boeri werd beroemd met zijn "Bosco Verticale" in Milaan, waarbij twee enorme woontorens werden getooid met zowat 900 bomen en 15.000 struiken. Het "Palazzo Verde" is iets bescheidener opgevat, maar zeker een groene landmark in de wijk Nieuw Zuid. "Dit project is volgens mij een van de beste manieren om onze gebouwen groener te maken en tegelijkertijd een antwoord te bieden op de vraag naar meer verbinding met de natuur, zeker sinds de coronacrisis", aldus Boeri. "Het is geen enorm gebouw, maar het kan model staan voor heel wat andere gebouwen in de toekomst."

Wie een van de 66 appartementen koopt, zal kunnen genieten van een heleboel groen, want de daktuinen zijn gemeenschappelijke ruimte. Je mag als eigenaar ook niet zomaar beslissen om op je eigen groene terras struiken te verwijderen: het groene concept moet ook in de toekomst behouden blijven.

Het ontwerp is geen kleinschalige kopie van het "Bosco Verticale", benadrukt Boeri. "Op elke plaats waar we een 'vertical forest' creëren, gaan we eerste de klimatologische omstandigheden na en kiezen we op basis daarvan welke planten we gaan gebruiken", stelt hij. "Pas daarna ontwerpen we het gebouw zelf."

Volgens projectontwikkelaar Triple Living waren de appartementen in het gebouw erg populair bij de verkoop. Toch blijft het bij één ontwerp van Boeri op Nieuw Zuid. "We kiezen ervoor om elk gebouw een eigen identiteit te geven door de keuze voor een andere architect", zegt projectleider Philippe Dansercoer.