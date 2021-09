Psycholoog Paul Verhaeghe aan vooravond van pensioen: "Oorzaak psychische problemen verschoven van gezin naar werkvloer"

Volgens Verhaeghe is een van de verklaringen dat de belang van onze job in ons leven enorm is toegenomen. "Vroeger was je werk iets wat je elders deed, binnen afgebakende uren, en er was maar een kleine minderheid die daarvan afweek, zoals dokters of politici."

"Dat is op een bepaald moment radicaal veranderd. Je job bepaalt nu voor een groot deel je identiteit: het is iets wat snel aan bod komt als je jezelf voorstelt. Onze job bepaalt deels wie we zijn", meent Verhaeghe. "En het accent op die arbeidsmarkt ligt dan ook nog eens op concurrentie en competitie."