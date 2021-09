Gasprijs stijgt met tien procent in één dag tijd: wat is er aan de hand en wie is de dupe? 

Hoe kan het dat de markt plots zo fel reageert op een aantal klimatologische modellen? "Wat er op zich al een hele tijd speelt, is de eeuwenoude wet van vraag en aanbod", legt onze economische expert Michaël Van Droogenbroeck uit in "Laat". "De prijs wordt gevormd waar die twee elkaar vinden." Het aanbod is op dit moment vrij beperkt. De gaskraan staat niet helemaal open en ondertussen stijgt de vraag omdat de economie het na de coronacrisis weer beter doet. "Dan is er niet zo heel veel nodig om wat paniek te zaaien. Dat gaat zoals bij marktvorming op de beurzen", weet Van Droogenbroeck. "Als er maar één of ander gerucht is, dan kan dat voor een fikse stijging zorgen." Al kan die prijsstijging ook opnieuw snel kalmeren.