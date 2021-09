Podcast: Is het deze week erop of eronder voor de Amerikaanse president Joe Biden?

Dat alles vindt plaats onder de donkere wolken van een mogelijke shutdown, het sluiten van overheidsdiensten omdat er geen geld meer is om de overheid te financieren. Daar moeten Republikeinen en Democraten het ook eens over worden.

Maar daar staat een ander probleem in de weg. Want ook het schuldenplafond van de VS moet worden verhoogd, zoniet kan de VS midden oktober de schulden niet meer terugbetalen. De Verenigde Staten riskeren het faillissement. Het verhogen van het schuldenplafond is normaal een routineuze taak van het Congres. Maar deze keer weigeren de Republikeinen, met als argument dat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor de schulden die de Democraten zullen maken met hun "socialistische agenda". Ook al gaat het bij het verhogen van het schuldenplafond over reeds gemaakte schulden, in dit geval voornamelijk schulden die door voormalig president Donald Trump zijn opgebouwd.

De inzet is groot voor Joe Biden. Want de president heeft dringend nood aan goed nieuws na een chaotische terugtocht uit Afghanistan, een strijd tegen het coronavirus die maar blijft duren, een migratiecrisis aan de zuidelijke grens en verschillende progressieve wensen die al gesneuveld zijn in het congres.