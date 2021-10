Hondengeleiders van politie Lanaken-Maasmechelen pronken op internationale "Cops and Dogs" kalender 

De internationale K9 kalender, editie 2022, is klaar. En tussen een hele resem Amerikaanse politiemannen met hun honden ook twee Limburgers, en dat voor de maanden september en november. Op de voorgrond politiegeleiders Jacky Dedroog en Marco Houtmeyers met hun honden, op de achtergrond de schachtbok van de mijn van Eisden en Oud-Rekem.

De opbrengst van de kalender gaat hier in Limburg naar de organisatie vzw "all4Dogs" uit Sint-Truiden. Die adopteert Spaanse straathonden en begeleidt mensen die zo een hond willen adopteren. Voorts steunt de vzw het dierenasiel van Sint-Truiden en verzekert een permanentie als hondenvanger voor enkele politiezones in Zuid-Limburg.

Fotograaf en bezieler van de kalender is de Amerikaan John Baer, een voormalige NYPD Officer en nu professioneel fotograaf. Hij kwam afgelopen weekend een eerste exemplaar van de kalender overhandigen aan korpschef Jacques Philippaerts. Je kan de kalender bestellen bij de twee hondengeleiders jacky.dedroog@police.belgium.eu of marco.houtmeyers@police.belgium.eu.



We zijn enorm fier dat onze hondengeleiders gevraagd werden om met de politiehonden te poseren voor de internationale K9 kalender, editie 2022. De fotosessie heeft een tijdje geleden plaatsgevonden op de terreinen van Connecterra in Maasmechelen en in het mooie Oud-Rekem. Fotograaf en bezieler John Baer (USA) is een voormalige NYPD Officer en is nu professioneel fotograaf. Zie ook de website http://www.copsanddogs.com/. De kalender werd op zondag 26 september voorgesteld in ons politiekorps en een eerste exemplaar werd overhandigd door John Baer aan de korpschef Jacques Philippaerts.



