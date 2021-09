Pompoenenfanaat uit Kasterlee is op weg om zwaarste pompoen ter wereld te kweken: "Hij weegt al meer dan 1.000 kilo"

De pompoenmaand oktober heeft het Belgisch en Europees Kampioenschap Pompoenwegen in petto. Op zaterdag 2 oktober staat het Belgisch kampioenschap gepland in Kasterlee. Een week later op zondag 10 oktober vindt het Europees kampioenschap plaats in het Duitse Ludwigsburg. En België kan Mario Vangeel uit Kasterlee ernaartoe sturen. Hij is een pompoen aan het kweken die nu al 1.020 kilo weegt.

Het is voorlopig nog niet 100 procent zeker of hij met zijn pompoen naar Duitsland gaat. "Dat zal afhangen van de meting deze week donderdag. Dan weet ik hoeveel hij nog zal groeien en beslis ik waar ik hem laat wegen. In Kasterlee of in Ludwigsburg. Als mijn pompoen donderdag nog eens 20 centimeter is gegroeid, dan is er ongeveer 20 à 30 kilo bijgekomen. Als hij dan nog een week kan groeien in de serre, geraak ik aan 1.060 kilo. En dan moeten we hopen dat de vrucht binnenin ook goed dik is", vertelt hij op Radio 2 Antwerpen.

Luister hier naar het volledige interview bij Radio 2 Antwerpen en lees verder onder het fragment: