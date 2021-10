Professor Johan Ackaert overschouwt 35 jaar gemeentepolitiek op drempel van zijn afscheid van de UHasselt

Een heikel actueel thema in zijn onderzoeksdomein zijn de gemeentefusies. De vele nieuwsberichten over de spelletjes die er in Haspengouw gespeeld worden om tot grotere gemeentes te komen bewijzen zijn gelijk: een situatie waarin fusies worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van lokale burgemeesters leidt tot chaos en weinig optimale oplossingen. “Je ziet dat gemeentes fuseren om zich te verdedigen tegen de stad, of dat ze enkel maar fuseren als de politieke families gelijkgezind zijn of je ziet gemeentes die gewoonweg achterblijven. Als je dat bekijkt vanuit het standpunt van bestuurskracht is dat allemaal niet goed. Ik voorspel dat er nog wat gewijzigd zal worden aan het decreet als ze merken dat het niet werkt.”

Nog een punt waar academische kennis het heeft moeten afleggen tegen de politieke realiteit is de beslissing om de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen af te schaffen. “Helaas hebben ze niet geluisterd, daar moet ik mee leren leven. Maar uit onderzoek blijkt duidelijk dat mensen geleidelijk zullen afhaken, en dat het meestal ook de meest kwetsbare mensen zijn die uiteindelijk niet meer vertegenwoordigd zullen worden. Dat proces zal geleidelijk gaan maar dat hebben we ook al kunnen vaststellen in andere landen.”