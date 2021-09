Gerecht en politie tevreden na twee dagen reconstructie in zaak-Chovanec: "Het was nuttig en noodzakelijk"

Gisteren werd al gereconstrueerd hoe Chovanec van het vliegtuig werd gehaald en meegenomen naar een politiecel. Vandaag werd gekeken naar wat er zich in die politiecel uiteindelijk afspeelde.

"Iedereen heeft op de vragen geantwoord, iedereen heeft goed meegewerkt aan de reconstructie. Ik vind dat positief", zo zei Ignacio de la Serna, procureur-generaal Bergen, op een afsluitende persconferentie. "Ik kan niet zeggen dat alles opgelost is, maar mijn indruk was dat het nuttig was."

Waarom was het nuttig? Omdat iedereen zijn versie van de feiten kon geven, voor zover ze zich die goed konden herinneren, zei de procureur. "Want bij het opmaken van een verslag of het afnemen van een verhoor is niet iedereen samen. Hier was dit wel het geval en kon iedereen zijn vragen stellen. Dat was noodzakelijk in dit dossier", besloot De la Serna.