Red Lion Thomas Briels staat Grimbergse hockeyclub Merode met raad en daad bij

Thomas Briels zelf is ook erg enthousiast over de nieuwe uitdaging. "Als Red Lion heb ik het privilege gehad om 15 jaar mensen en kinderen te inspireren en enthousiast te maken over de hockeysport. Ik vind het dan ook mijn plicht om een goede ambassadeur te zijn. Ik heb er ook altijd van gedroomd om mijn 30 jaar ervaring te kunnen doorgeven en mensen te helpen. Ik kijk enorm uit naar deze mooie uitdaging", zegt Briels.