Scherpe kritiek op WHO na berichten over seksueel misbruik in Congo

De zaken kwamen een jaar geleden via berichten in de media aan het licht. Meer dan 50 vrouwen meldden dat mannen hen tijdens de ebola-uitbraak van 2018 tot 2020 dwongen tot seks in ruil voor een job of hen ontsloegen als ze weigerden seks te hebben.



Volgens berichten van de humanitaire nieuwsorganisaties "New Humanitarian" en de "Thomson Reuters Foundation" werden vrouwen getroffen die werkten als kokkin, schoonmaakster of in voorlichtingsprogramma's voor de bevolking. Ze zouden korte contracten hebben gekregen voor ongeveer 50 tot 100 dollar per maand, meer dan twee keer zoveel als lokale banen.