Sint-Jozefschool heropent gedeeltelijk na wateroverlast

“Ook de elektriciteit en verlichting vielen uit en moeten worden hersteld”, vertelt directrice Karien Roels van de Sint-Jozefsschool. “Vandaag, dinsdag, kunnen zes klassen opnieuw naar school. Morgen komen er nog drie extra bij. Gemeenschapscentrum De Zandloper, dat rechtover de school ligt, zorgde mee voor de opvang van de kinderen. We hopen dat we zo snel mogelijk terug volledig kunnen heropenen. Voor de kleuters, die in een apart gebouw zitten, is er nooit een probleem geweest.”