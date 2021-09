Minstens 24 doden bij rellen in Ecuadoraanse gevangenis

De gevangenisautoriteit (SNAI) zei dat "incidenten met explosies van vuurwapens" werden geregistreerd in een gevangenis in de havenstad Guayaquil. De rellen zouden zeker zes uur geduurd hebben.

Volgens SNAI braken er eerst gevechten uit tussen criminele bendes in de gevangenis, waarop politieteams werden ingezet om de situatie opnieuw onder controle te krijgen.

In de afgelopen maanden waren er herhaaldelijk gewelddadige confrontaties in Ecuadoraanse gevangenissen. Eerder in september vielen vermoedelijke bendeleden de gevangenis van Guayaquil al aan met gewapende drones.

In juli kwamen 21 mensen om bij rellen in gevangenissen in Cotopaxi en Guayaquil. In februari stierven 79 mensen bij confrontaties tussen bendes in verschillende gevangenissen.