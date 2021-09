Fietsberaad Vlaanderen over Turnhoutsebaan die fietsstraat wordt: "Logisch, ze is nu al te smal om correct in te halen"

"Wij zijn vooral heel blij dat er eindelijk iets gebeurt", zegt Renaat Van Hoof van de Fietsersbond in Antwerpen. "We waren al lang vragende partij om de snelheid te beperken tot 30 kilometer per uur. Dat vragen we overal waar er gemengd verkeer is."

Toch heeft de Fietsersbond ook bedenkingen. "Of het zal werken, zal afhangen van controles. Het is zeker een goede boodschap voor automobilisten. Er wordt duidelijk gemaakt dat er rekening moet gehouden worden met fietsers en voetgangers en dat de doorstroming van auto's niet het belangrijkste is. Maar we weten niet of het ook op lange termijn de beste oplossing is voor de straat. Daar zal nog eens goed over nagedacht moeten worden."