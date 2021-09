Turnhoutsebaan in Borgerhout wordt fietsstraat: "Er gebeuren jaarlijks te veel ongevallen"

Voorlopig is het nog even moeilijk inbeelden dat de drukke baan met een groot deel zonder fietspad weldra een fietsstraat wordt. De aanpassing betekent namelijk dat de hele straat een zone 30 wordt en dat auto's en vrachtwagens steeds achter fietsers moeten rijden. "Het zal even wennen zijn, want het is niet evident om daar een ingreep te doen. De regels moeten ook goed gehandhaafd worden, want de problemen zullen niet van de ene op de andere dag opgelost zijn", zegt Preneel op Radio 2 Antwerpen.



