Dubbel afscheid voor Renaat Roekaers aan koeltorens van Langerlo: hij strooide er de as van zijn vader uit, nu verdwijnen ook de torens zelf

Op zaterdag 2 oktober is het zover: dan worden de enorme koeltorens en de rood wit gestreepte schoorstenen aan de elektriciteitscentrale van Langerlo neergehaald. Een gebeurtenis die ongetwijfeld op veel publieke belangstelling zal kunnen rekenen.

Ook Renaat Roekaers zal waarschijnlijk gaan kijken. Maar voor hem heeft de plek wel een heel bijzondere betekenis. Zijn vader heeft van bij de opstart van de elektriciteitscentrale, in 1976, in Langerlo gewerkt. Renaat kent de site op zijn duimpje, hij heeft er vaak rondgelopen als hij zijn vader mee mocht komen oppikken, of bij personeelsfeesten.

