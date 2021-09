72.000 ziekenhuismedewerkers uit New York missen deadline voor verplichte vaccinatie, ontslag dreigt

16% van het ziekenhuispersoneel in de staat New York heeft de deadline voor een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus gemist. Kathy Hochul, de democratische gouverneur van New York, had hen tot 28 september gegeven om hun eerste prik in ontvangst te nemen. In totaal gaat het om 72.000 mensen. "Zij mogen zich vandaag aan een schorsing verwachten en later zelfs een ontslag", aldus Amerikacorrespondent Björn Soenens.