Enkele vaccinatiecentra misnoegd omdat ze op korte termijn derde prikken moeten zetten

Veel vaccinatiecentra zijn gevestigd in sporthallen, culturele centra of expohallen. Afspraak was dat de vaccinatiecentra halfweg oktober zouden dichtgaan, zodat de gewone sport-en culturele activiteiten er opnieuw kunnen plaatsvinden. Langer openhouden lukt dus vaak niet. "In Brugge prikken we nu nog op de schaatspiste van het Boudewijnpark die in november opengaat. Ik begrijp niet dat het op 14 dagen voor de deadline nog niet duidelijk is hoe alles georganiseerd moet worden. Ik vind het eerlijk gezegd een knoeiboel."