Vaccinatiegraad in Brussel blijft stijgen, maar "te traag voor gehoopte vaccinatiegraad tegen eind oktober"

In Brussel hebben vorige week 10.000 mensen een eerste coronaprikken gekregen. Dat is opnieuw minder dan de gehoopte 16.000 prikken per week om de vaccinatiegraad in Brussel op te krikken. Het doel is om tegen eind oktober 65 procent van de hele Brusselse bevolking een eerste keer in te enten, maar dat doel wordt moeilijk haalbaar, zegt Inge neven van de Brusselse gezondheidsinspectie.