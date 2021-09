Bijna 1 op de 3 medewerkers van Brusselse woonzorgcentra niet gevaccineerd tegen corona

Iets meer dan de helft van de Vlaamse zorginstellingen haalt het streefdoel van een vaccinatiegraad van 95 procent of meer. Dat is zo bij 76 procent van de ziekenhuizen het geval en bij 47,5 procent van de woonzorgcentra.

In Brussel en Wallonië is er telkens slechts 1 ziekenhuis dat het doel van 95 procent haalt. In Wallonië is in 16 woonzorgcentra 95 procent of meer van het personeel gevaccineerd, in Brussel is er geen enkel woonzorgcentrum met zo'n hoge vaccinatiegraad.



Volgens het rapport is er weinig verschil tussen publieke en private zorginstellingen. De vaccinatiegraad in psychiatrische ziekenhuizen zou wel iets lager zijn dan in andere ziekenhuizen.