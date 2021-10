Vakwedstrijd "Het Gouden Mes" moet jongeren naar knelpuntberoep slager lokken

De 9 jonge deelnemers aan de 15de editie van Het Gouden Mes zijn stuk voor stuk ambitieus. Ze kregen een drietal proeven voorgeschoteld waarmee ze hun behendigheid met het vleesmes moeten demonstreren door een varkensrug uit te benen, een stuk rundsvlees te pellen en een creatieve proef af te leggen met één kilo gehakt. “De proeven duurden anderhalf uur, dat is zeer lang. Zeker als je stress hebt. Maar ik ben blij dat ik het gehaald heb. Ik kwam hier om te winnen en dat is me gelukt”, zegt Maxim Breemeersch uit Marke. “Mijn droom is om een zelfstandige zaak op te starten samen met een vriendin of een maat. Maar eerst moet ik mijn opleiding nog afwerken.”

Elke 2 jaar geeft de landsbond samen met Syntra een verguld mes aan de winnaar van de vakwedstrijd. “Die zou mooi staan op mijn cv”, vertelt Brent Bouquet die een opleiding volgt in het Syntra Opleidingscentrum van Gent. Hij haalde het net niet van Breemeersch op puur technisch vlak, maar won wel de prijs voor de meest creatieve leerling-slager. “Ik ben ambitieus en wil later een eigen slagerij openen of overnemen, samen met mijn broer. Ik liep ooit stage als slager en sindsdien is dit vak mijn passie geworden.”