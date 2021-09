Van hogere ambtenarenlonen tot strengere keuring van autolichten: dit verandert er op 1 oktober

De federale overheid legt ook het gebruik van het Covid Safe Ticket - de coronapas - op voor de nachtclubs, die overal in het land vanaf 1 oktober kunnen heropenen. Maar in Brussel moet iedereen vanaf 16 jaar ook een coronapas kunnen voorleggen voor vrijetijdsactiviteiten. Het controlesysteem wordt voor drie maanden ingevoerd in nachtclubs, cafés, restaurants, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen.

In Wallonië zal die coronapas vanaf midden oktober gelden in de horeca, in discotheken, op evenementen en in rust- en verzorgingstehuizen. Op plaatsen waar gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket zal de mondmaskerplicht wel verdwijnen.