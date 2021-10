Vrouw uit Koekelare die oogletsel opliep bij schietkraam, zoekt verpleegster die haar hielp

Ellen Marvellie uit Koekelare raakte drie weken geleden gewond op de kermis. Ze stond aan het schietkraam met haar zoontje. Plots ketste een klein stukje lood van een kogel terug in haar oog. Het stukje zat in het hoornvlies van haar pupil, waardoor ze meteen naar het ziekenhuis moest.

Een verpleegster schoot haar die avond te hulp. Ellen wil die vrouw graag bedanken en is nu op zoek naar haar. Met de uitbaters van het schietkraam heeft ze nog altijd contact: "Ze hebben mij zelfs naar het ziekenhuis gebracht en begeleid. Ik hou hen op de hoogte over hoe het met me gaat, maar ik wil ook graag de verpleegster bedanken die me toen geholpen heeft." Ellen is ondertussen geopereerd aan haar oog, maar haar zicht is nog altijd wazig.

Wie zich in het verhaal van de verpleegster herkent, kan via Facebook contact opnemen met Ellen.