Zoveel drugs op het festivalterrein van Glastonbury dat de vissen in de rivier bedreigd worden

Het meerdaagse muziekfestival van Glastonbury, in het Verenigd Koninkrijk, is wereldberoemd en lokt tienduizenden bezoekers, in niet-coronatijden. Tijdens de laatste editie die nog live kon doorgaan, in 2019, zakten 200.000 muziekliefhebbers af naar Glastonbury. De bezoekers komen er blijkbaar niet enkel om concerten mee te pikken. Onderzoekers van Bangor University's School of Natural Sciences konden in de rivier die door het festivalterrein stroomt, sporen van drugs terugvinden. Het waren er zoveel dat het zeldzame vissen en dieren die in het wild leven, in gevaar brengen.

De onderzoekers namen in 2019 stalen van Whitelake River voor, tijdens en na het festival, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Ook uit de naburige Redlake River werden stalen onderzocht. De onderzoekers keken naar de aanwezigheid van illegale drugs zoals MDMA (de grondstof voor xtc), cocaïne en de stof benzoylecgonine (een afbraakproduct van cocaïne in ons lichaam).